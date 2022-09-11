روسيا تحذر من عواقب وخيمة للهجمات الأوكرانية على زاباروجيا

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، من العواقب الوخيمة للهجمات الأوكرانية على محطة زاباروجيا النووية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ناقشا فيه الوضع في أوكرانيا.

وقال الكرملين: "بمبادرة من الجانب الفرنسي، أجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تبادلا خلالها بشكل مفصل وصريح وجهات النظر حول الأمن في أوكرانيا، مشددين على ضمان أمن وسلامة محطة زاباروجيا النووية".

وأعرب الرئيسان، عن استعدادهما للتفاعل غير المسيس بشأن الوضع حول محطة زاباروجيا، بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب المصدر ذاته.

وذكر بوتين أن بلاده تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية محطة زاباروجيا من الهجمات الأوكرانية.

وقال: "قصف محطة زاباروجيا أمر محفوف بالعواقب الوخيمة، من الضروري التأثير على سلطات كييف لوقف هجماتها".

وفي 4 مارس/ آذار الماضي، فرضت روسيا سيطرتها على محطة زاباروجيا التي تعد الأكبر في أوروبا، ويشهد محيطها مؤخرا هجمات تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنهما.

وتضم المحطة 6 مفاعلات نووية وتوفر نحو 20 في المئة من إجمالي الكهرباء بأوكرانيا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 5700 ميغاواط / ساعة.