وفاة خافيير مارياس أشهر روائي إسباني

رحل الروائي الإسباني خافيير مارياس الأحد، عن عمر ناهز 70 عاما.

وتوفي الروائي الشهير في المستشفى، إثر عدم تعافيه من عدوى في الرئة.

ونُشر لمارياس، 16 رواية من بينها ثلاثية "وجهك غدا" التي صدرت بين عامي 2002 و 2007.

وأشهر رواياته "قلب شديد البياض"، "جميع الأرواح"، "فكر في غدا أثناء المعركة"، وترجمت العديد من أعماله إلى اللغة الإنجليزية ولغات أخرى.

وفاز الروائي مارياس بالعديد من الجوائز الدولية في مجال الرواية، وكان أستاذا للأدب الإسباني والترجمة في جامعة أوكسفورد وكلية ويلسلي بولاية ماساشوستس الأميركية في الثمانينيات.



كما انتُخب لرئاسة الأكاديمية الملكية الإسبانية، وهي أرفع هيئة أدبية ولغوية محلية عام 2006.

وتمَّ اختياره العام الماضي لزمالة الجمعية الملكية للأدب البريطانية باعتباره كاتبا عالميا.

وكان مارياس أحد المرشحين للفوز بجائزة نوبل للآداب، بعد كاميلو خوسيه ثيلا عام 1989.