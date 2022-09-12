بدء سريان قرار أوروبي يعلق اتفاقية لتسهيل دخول الروس

بدأ سريان قرار أوروبي، الاثنين، يقضي بتعليق اتفاقية تسهيل إصدار تأشيرات دخول مواطني روسيا إلى الأعضاء في منطقة "شنغن" من دول الاتحاد الأوروبي، حتى إشعار آخر.

ويأتي القرار، الذي بدأ تنفيذه اليوم، بعد أسبوع من موافقة المجلس الأوروبي، لمقترح تعليق اتفاقية تسهيل إصدار تأشيرات الدخول مع روسيا.

وسترفع دول "شنغن"، بموجب القرار الجديد، رسوم طلب الحصول على تأشيرة دخول إلى 80 يورو، صعوداً من 35 يورو، إلى جانب طلب مزيد من الأوراق والمعززات، ومزيد من الوقت لدراسة الطلبات.

فيما يستثني القرار الحالات المرضية والذين لديهم صلات قرابة درجة أولى مع أي من مواطني دول "شنغن"، والصحفيين والمعارضين.

ويبلغ عدد أعضاء منطقة شنغن نحو 22 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى جانب 4 دول أخرى ليست عضواً بالتكتل.