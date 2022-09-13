الملك تشارلز الثالث يصل قصر باكنغهام ليتسلم نعش والدته الراحلة

وصل الملك البريطاني تشارلز الثالث إلى قصر باكنغهام في لندن، مساء الثلاثاء، ليتسلم نعش والدته إليزابيث الثانية.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن الملك تشارلز وصل إلى قصر باكنغهام، بعد أن حطت طائرته في قاعدة تابعة للقوة الجوية البريطانية في لندن.

في غضون ذلك، غادرت طائرة عسكرية بريطانية تحمل نعش الملكة إليزابيث العاصمة الاسكتلندية إدنبره، متوجهة إلى قصر باكنغهام في لندن.

ومن المتوقع أن يلقي مئات آلاف الأشخاص، بدءا من الأربعاء، نظرة الوداع على الملكة قبل جنازتها الرسمية في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري بحضور زعماء العالم.

وفي 8 سبتمبر الجاري، فارقت الملكة إليزابيث الثانية الحياة في قلعة بالمورال عن عمر ناهز 96 عاما، بعد سبعين عاما من توليها العرش عام 1952.