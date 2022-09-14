الأمم المتحدة تنتقد مصرع 6 مهاجرين دفعتهم اليونان من مياهها الإقليمية

انتقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مصرع 6 مهاجرين في بحر إيجه بعدما دفعتهم اليونان من مياهها الإقليمية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية شابيا مانتو، في جواب خطي على وكالة الأناضول التركية، ردا على سؤال حول مصرع 6 مهاجرين أمس الثلاثاء، إن هذا الأمر غير مقبول.

وأضافت أنه يجب على الجهات المعنية البدء بعمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط مجددا.

وأوضحت أن أكثر من 1300 مهاجر لقوا حتفهم في البحر المتوسط وشمال غربي إفريقيا، خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا، منذ مطلع العام الحالي.

وأكدت أن عمليات البحث والإنقاذ في البحار تعتبر مسؤولية دولية تتمتع بأهمية كبيرة بهدف الحد من الوفيات.

والثلاثاء، لقي 6 مهاجرين غير نظاميين هم رضيعان وامرأة و3 أطفال مصرعهم بعدما تركتهم اليونان ليصارعوا الموت في بحر إيجة، فيما أنقذ خفر السواحل التركي 73 مهاجرا ولا يزال البحث متواصلا عن 5 مفقودين.