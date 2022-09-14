عضو صربي: البوسنة والهرسك مثال لعدم إمكانية تعايش المسلمين والمسيحيين

قال العضو الصربي في مجلس الرئاسة بالبوسنة والهرسك ميلوراد دوديك، إن البلاد مثال لعدم إمكانية تعايش المسلمين والمسيحيين بانسجام وعلى قدم المساواة.

جاء ذلك في كلمة له ببرلمان جمهورية الصرب أحد كياني البوسنة والهرسك، اليوم الأربعاء، لفت فيه إلى عدم وجود أي نماذج حول نجاح هذا التعايش.

وأشار أن البوسنة والهرسك تشكلت من قبل قوة خارجية، مضيفًا: "الأجانب شكلوا البوسنة والهرسك ويجب أن تنتهي، ويريدون منا أن نتخلى عن حقوقنا وقيمنا وأن نصمت".

وشهدت البوسنة والهرسك حربا عام 1992 استمرت ثلاث سنوات ونصف، وانتهت بتوقيع اتفاقية "دايتون" للسلام عام 1995 قسمت البلاد إلى كيانين جمهورية صرب البوسنة، وفيدرالية البوسنة والهرسك، وقُسمت الأخيرة إلى 10 كانتونات.