اختيار تركيين ضمن قائمة العلماء الواعدين في بلجيكا

اختارت مجلتان علميتان في بلجيكا، طبيب الأعصاب التركي جاغاتاي أيدن، والكيميائية التركية سِبال أويدولر، ضمن قائمة العلماء الواعدين تقديرا لأبحثهما العلمية في البلاد.

وتتولى مجلتا "EOS Wetenschap" و"أكاديمية الشباب" العلميتين والصادرتين عن الأكاديمية الملكية للفنون والعلوم في بلجيكا، اختيار العلماء الشباب منذ عام 2013، ضمن قائمة "العلماء الواعدين".

واختارت المجلتين 5 علماء شباب ضمن قائمتها المذكورة لهذا العام، من بينهم الكيميائية التركية سِبال أويدولر وطبيب الأعصاب التركي جاغاتاي أيدن.

من جانبه يواصل أيدن أبحاثه في جامعة لوفان الكاثوليكية البلجيكية، ودخل القائمة بفضل أبحاث تتيح مزيدا من الفحص للمرضى الذين يعانون من اضطرابات مثل الفصام والتوحد، من خلال الكشف عن الشبكات العصبية التي تساهم في الوعي الذاتي.

وتجري أويدولر أبحاثها في جامعة خنت بالإقليم الفلامندي في بلجيكا، واستطاعت الدخول في القائمة بفضل الأساليب التي طورتها لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية بطريقة أرخص وأعلى جودة.