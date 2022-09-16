بوتين: لسنا مستعجلين لإنهاء الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا تستعجل إنهاء حملتها العسكرية في أوكرانيا، مؤكدا أن استراتيجية القوات الروسية لم تتبدل وأنها تواصل التقدم وإحراز انتصارات.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي في سمرقند بأوزبكستان إن "عملياتنا الهجومية في دونباس لا تتوقف، إنها تتقدم بوتيرة بطيئة (...) خطة العمليات لا تستدعي تغييرا (...) لسنا مستعجلين"، مؤكدا أن "الجيش الروسي يحتل مزيدا من الأراضي ".

واوضح الرئيس الروسي أن بلاده "لا تقاتل بجيشها الكامل" بل فقط بجنود تم التعاقد معهم، لافتا الى ان الهدف الرئيسي من العملية العسكرية يبقى "تحرير أراضي دونباس بالكامل"، في إشارة إلى الحوض المنجمي في شرق اوكرانيا الذي يضم منطقة لوغانسك التي تمكن الجيش الروسي من السيطرة عليها، إضافة الى منطقة دونيتسك التي لا يزال جزء منها خارج السيطرة الروسية.

وكرر أن العمليات مستمرة رغم الهجمات المضادة التي يشنها الجيش الأوكراني في شمال شرق البلاد وجنوبها.

وقال "أعلنت سلطات كييف أنها بدأت هجوما مضادا كثيفا. سنرى كيف سينتهي".

واتهم الرئيس الروسي القوات الأوكرانية بمحاولة القيام ب"أفعال إرهابية" وإلحاق أضرار بالبنى التحتية المدنية الروسية، وقال "ما زلنا نمارس ضبط النفس بالنسبة إلى ردنا على ذلك، حتى الآن".

واوضح ان "القوات الروسية شنت أخيرا سلسلة ضربات كبيرة. فلنقل إنها ضربات تحذيرية. ولكن إذا استمر الوضع يتطور على هذا النحو فردنا سيكون أكثر حدة".