وسائل إعلام بريطانية: عملية طعن وسط لندن تستهدف عنصري شرطة

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، إصابة اثنين من عناصر الشرطة بسبب عملية طعن وسط لندن.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن اثنين من أفراد الشرطة أصيبا في حادث طعن بوسط لندن.

من جانبها ذكرت صحيفة "ديلي ميل" المحلية أن الحادثة وقعت قرب ميدان ليستر صباح الجمعة عندما كانت الشرطة تتعامل مع شخص يحمل سكينا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر (لم تسمه) أنه تم طعن أحد الشرطيين في الرقبة، وأصيب بجروح بليغة.

وذكرت الصحيفة أنه "تمّ توقيف رجل" كان يحمل سكينا بعد صعقه كهربائيا يُشتبه في أنه "هاجم مسعفًا" في ميدان ليستر.

وأكدت شرطة لندن أنها لا تتعامل مع الهجوم على أنه مرتبط بالإرهاب، وفق ما نقلت شبكة يورو نيوز الأوروبية.