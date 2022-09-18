أرمن فرنسيون يعتدون على مبنى سفارة أذربيجان

اعتدى متظاهرون من الأرمن الفرنسيين، اليوم الأحد، على مبنى السفارة الأذربيجانية في باريس.

جاء ذلك في تغريدة نشرها السفير الأذربيجاني لدى باريس رحمن مصطفايف، مصاحب لها مشاهد الاعتداء عبر حسابه على تويتر.

وقال مصطفايف إن المتعصبين الأرمن الفرنسيين اعتدوا على مبنى السفارة في باريس.

وانتقد السفير فرنسا التي لا تحمي السفارات وتتجاهل مطالبها المشروعة المتعلقة بأمنها.

وأرفق في تغريدته اسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واصفا الوضع بأنه وصمة عار.

وأظهرت المشاهد أشخاصا يحملون علم أرمينيا بين المجتمعين أمام مبنى السفارة الأذربيجانية.