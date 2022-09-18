قرع أجراس ساعة "بيغ بين" مساء اليوم حدادا على الملكة

قالت شبكة "بي بي سي" البريطانية، الأحد، إن أجراس ساعة "بيغ بين" الشهيرة ستقرع مساء الليلة في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (19:00 ت.غ)، حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأوضحت الشبكة أن البرلمان البريطاني، أكد في بيان، أن أجراس ساعة "برج إليزابيث" الشهيرة ستقرع دقيقة صمت، حدادا على الملكة.

وأوضح البيان أن أجراس الساعة ستقرع أيضا غدا الإثنين "مرة كل دقيقة" أثناء تحرك موكب جنازة الملكة لمسافة قصيرة بين قصر وكنيسة وستمنستر.

ومن المقرر أن تشيع الملكة إليزابيث الثانية إلى مثواها الأخير في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، في جنازة يحضرها العشرات من قادة ومسؤولي العالم.

وفي 8 سبتمبر الجاري، فارقت الملكة إليزابيث الثانية الحياة في قلعة بالمورال عن عمر ناهز 96 عاما، بعد سبعين عاما من توليها العرش.