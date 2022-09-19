الجيش الروسي يقصف منشأة قريبة من ثاني أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا

استهدف الجيش الروسي منشأة قريبة من محطة للطاقة النووية جنوبي أوكرانيا اليوم الاثنين بضربة صاروخية لم تتسبب بأضرار في المفاعلات فيما وصفته شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية "إنرجواتوم" بأنه "إرهاب نووي".

قالت إنرجواتوم التي تدير محطات الطاقة النووية في أوكرانيا، إن الضربة استهدفت مجمعا صناعيا يضم محطة بيفدينوكراينسك النووية في مدينة ميكولايف جنوبي البلاد في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وأضافت ان الصاروخ سقط على بعد 300 متر فقط من المحطة، وتسبب في انفجار حطم أكثر من 100 نافذة في بنايات المجمع.

ذكرت إنرجواتوم أن الهجوم تسبب أيضا في إغلاق مؤقت لمحطة طاقة مائية قريبة، لكنه لم يؤثر على مفاعلات المحطة النووية.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على الهجوم.

تقع محطة بيفدينوكراينسك على طول نهر بوك في الجنوب، وعلى مبعدة 300 كيلومتر جنوبي العاصمة كييف، وهي ثاني أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا وبها ثلاثة مفاعلات.

احتلت القوات الروسية محطة زاباروجيا النووية، وهي الأكبر في أوروبا، منذ الأيام الأولى للاجتياح وتعرضت لإطلاق النار مرارا، ما أدى إلى قطع خطوط النقل بها، وأجبر المشغلين على إغلاقها في النهاية لتجنب كارثة إشعاعية.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالوقوف وراء القصف. فيما لم ترد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مكالمات الأسوشيتدبرس للتعليق على الهجوم.