جثمان الملكة إليزابيث يغادر لندن إلى مرقدها الأخير

يواصل موكب يحمل جثمان الملكة إليزابيث الثانية المغادرة للمرة الأخيرة من كنيسة وستمنستر في العاصمة البريطانية لندن، في طريقه إلى قلعة وندسور، حيث مرقدها الأخير.

وسيقام بعد تنظيم موكب ملكي جديد وصلاة تأبين، قداس مواراة الجثمان الثرى بحضور عدد أقل من الضيوف، مكونا من 800 شخص.

وستُدفن الملكة بجانب زوجها الأمير فيليب، بحضور الملك تشارلز، وأفراد آخرين في العائلة، في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية في كنيسة القديس جورج بقلعة وندسور.

ويشارك في الجنازة العشرات من قادة ومسؤولي العالم، بينهم زعماء 11 دولة عربية.

وحسب وكالة الأناضول للأنباء، فستشهد مراسم تشييع ملكة بريطانيا مشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وملك الأردن عبد الله الثاني وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

كما يشارك في الجنازة رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وكذلك رؤساء الوزراء المصري مصطفى مدبولي والجزائري أيمن بن عبد الرحمن والفلسطيني محمد اشتية واللبناني نجيب ميقاتي، إضافة إلى موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، والأمير مولاي رشيد شقيق الملك محمد السادس.