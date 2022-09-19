دعوات في اليونان لاستنساخ تجربة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية

دعت وسائل إعلام يونانية، الحكومة إلى استنساخ تجربة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، كخطوة للرد على أنقرة وممارسة الدعاية ضدها على الصعيد الدولي.

وفي تقرير لصحيفة "ريال نيوز" ذكرت فيه أن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، تساهم بدور فعال في نشر أطروحات أنقرة حول العالم.

وأشارت أن اليونان قررت مؤخرا تأسيس دائرة اتصال تلعب دور الجدار الواقي ضد تركيا.

كما أفاد تقرير الصحيفة اليونانية أن مهام دائرة الاتصال اليونانية سيكون تأمين التنسيق على صعيد الاتصال في جميع الأنشطة التي تهم تركيا وشعبها.

وأضاف أن الدائرة ستتولى مهمة إدارة البيانات والمعطيات، والقيام "بالرد الفوري والقاسي".

من جهته عقد رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس" الأسبوع الماضي، اجتماعا تناول أنشطة الاتصال والتواصل التركية التي اكتسبت ديناميكية كبيرة خلال الآونة الأخيرة.

وتأسست دائرة الاتصال في الرئاسة التركية عام 2018 ويترأسها حاليا فخر الدين ألطون.