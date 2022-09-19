روسيا تؤكد أنها لن تتخلى عن حق الفيتو في مجلس الأمن

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبيزيا، اليوم الإثنين، أن بلاده لن تتخلى عن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.

تأتي تصريحات المندوب الروسي قبيل اجتماعات قادة العالم في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق الثلاثاء في نيويورك.

وأوضح نيبيزيا في تصريحات خاصة لوكالة "تاس" المحلية، أن حق النقض مسؤولية كبيرة، وأداة تضمن منع القرارات غير المتوازنة.

ولفت إلى تصريح للمندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، قالت فيه إن واشنطن ستمتنع عن استخدام الفيتو باستثناء المواقف النادرة والاستثنائية.

وقال نيبينزيا: "لا نحن ولا الأعضاء الآخرين الدائمين بمجلس الأمن نتطلع لاستخدام الفيتو في الحالات غير الاستثنائية".

وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بحماية المصالح الأساسية لبلدنا وحلفائنا، فإننا لن نتخلى عن استخدام حق النقض".

وتابع: "الولايات المتحدة تفعل الشيء نفسه على الدوام".

وابتداء من 20 سبتمبر/ أيلول تبدأ في نيويورك فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يلقي رؤساء دول وحكومات أكثر من 110 دول بياناتهم حضوريا.