في وداع الملكة إليزابيث.. بريطانيا والعالم بأسره يتابعون الجنازة اليوم

تستعد بريطانيا والعالم لوداع الملكة إليزابيث الثانية اليوم الاثنين في جنازة سيحضرها مئات الرؤساء والملوك وأمراء ورؤساء وزراء، فيم اصطف قرابة مليون شخص في شوارع لندن منذ ساعات طويلة بانتظار مرور النعش أمامهم.

وقد بدأ اليوم المليء بالمناسبات والفعاليات الجنائزية في لندن وويندسور في ساعة مبكرة من الصباح، عندما أغلقت بوابات قاعة وستمنستر أمام المعزين بعد توديع مئات الآلاف لنعش الملكة منذ 14 سبتمبر/ أيلول، ليعبروا عن احترامهم وحزنهم عليها.

قبل يومين من وفاتها في 8 سبتمبر/ أيلول في منتجع بالمورال، عينت الملكة آخر رئيسة وزراء في عهدها، ليز تروس.

كان بين آخر المعزين الذين انضموا إلى الصف لرؤية نعش الملكة، تريسي دوبسون، من مدينة هيرتفوردشاير شمالي لندن.

قالت دبوسون "شعرت أنني يجب أن أحضر، وأودع ملكتنا المهيبة، لقد فعلت الكثير من أجلنا، شكرا لها.

أعلنت المملكة اليوم الاثنين عطلة عامة تكريما لإليزابيث، التي توفيت عن عمر ناهز 96 عاما.

ستبث جنازتها على الهواء مباشرة لأكثر من 200 دولة حول العالم، كما ستبث عبر شاشات في الحدائق والأماكن العامة بجميع أنحاء المملكة المتحدة.

سيكون رجال وأفراد الشرطة من جميع أنحاء البلاد في الخدمة ضمن أكبر عملية أمنية في يوم واحد بتاريخ لندن.

وفي الليلة التي سبقت الجنازة، أصدر الملك تشارلز الثالث رسالة شكر للشعب في المملكة المتحدة والشعوب حول العالم، قائلا إنه وزوجته، كاميلا، تأثرا بالأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين عبروا عن حزنهم على وفاة الملكة.