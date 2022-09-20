حزب المعتدلين السويدي: المباحثات مع تركيا حول عضويتنا في الناتو مستمرة

أعلن "حزب المعتدلين" السويدي المكلّف بتشكيل الحكومة، أنهم سيواصلون المباحثات مع الجانب التركي حول عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ونقل التلفزيون الحكومي السويدي "SVT" الثلاثاء، عن زعيم الحزب أولف كريسترسون، قوله إن مباحثات ستوكهولم مع تركيا حول عضوية السويد في الناتو "متواصلة بشكل جاد".

وأضاف أن أوسكار ستينستروم، سكرتير رئيسة الوزراء السابقة ماغدالينا أندرسون، سيتولى مهمة مواصلة المباحثات المذكورة مع تركيا.

والاثنين، بدأت الأحزاب السويدية التفاوض لتشكيل حكومة جديدة، بعد أن طلب رئيس البرلمان أندرياس نورلين رسميا من كريسترسون (يمين وسط) "استكشاف فرص تشكيل حكومة".

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية حول عضوية البلدين الأخيرين في "الناتو"، تعهدا فيها بالتعاون التام مع أنقرة بمكافحة التنظيمات الإرهابية.