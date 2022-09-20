روسيا تلوح باستفتاء لضم المناطق الأوكرانية التي تحت سيطرتها بشكل نهائي

استبعد الكرملين كل احتمال لإنهاء الحرب في أوكرانيا عن طريق التفاوض، فيما أبدى مباركته للجهود الرامية لوضع المناطق الانفصالية الخاضعة لموسكو بالفعل تحت السيطرة الروسية الكاملة، فيما قد يمهد الطريق أمام موسكو لتصعيد الصراع في حال حاولت القوات الأوكرانية استعادة هذه المناطق لاحقاً.

وقال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، إن ضم اقليمي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليين في شرق أوكرانيا إلى روسيا سيجعل إعادة ترسيم حدودهما "أمرا لا رجعة فيه"، وسيمكن موسكو من استخدام "أي وسيلة" للدفاع عنهما.

ازداد الضغط من داخل روسيا، ومن القادة المدعومين من موسكو في لوغانسك ودونيتسك كي يصبح الإقليمان روسيان بالكامل في أعقاب الهجوم المضاد الأوكراني المدعوم بأسلحة غربية والذي أدى لانتزاع مناطق شاسعة كانت احتلتها روسيا.

انضم القادة المدعومون من موسكو في إقليم خيرسون، الذي تحتله روسيا جنوبي أوكرانيا، ونشطاء مؤيدون لروسيا في منطقة زابوريجيا المحتلة جزئيا اليوم الثلاثاء إلى دعوات سابقة من السلطات الانفصالية في لوغانسك ودونيتسك لإجراء استفتاء سريع حول الانضمام لروسيا.

ومن شبه المؤكد أن يؤيد السكان في هذا الاستفتاء الانضمام إلى موسكو.

قد تشير المناشدات المتعاقبة، ودعم ميدفيديف لها، الى إصرار الكرملين الشديد للتصدي للمزيد من المكاسب الإقليمية من جانب أوكرانيا.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم إنه لا توجد آفاق لأي تسوية دبلوماسية للصراع.

وأضاف ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الذي يترأسه بوتين، على قناته بأحد تطبيقات المراسلة، إن التصويت في المناطق الانفصالية هام من أجل "حماية سكانها واستعادة العدالة التاريخية."

وأضاف "الاستفتاء سيغير المسار المستقبلي لروسيا تماما."

وذكر ميدفيديف، الذي شغل منصب رئيس روسيا في الفترة من 2008 إلى 2012، "بعد ضم هذه الأراضي الجديدة إلى حظيرة روسيا، سيصبح التحول الجيوسياسي في العالم أمرا لا رجعة فيه".

وقال "التعدي على أراضي روسيا جريمة تبرر أي وسيلة للدفاع عن النفس. روسيا ستدرج الأراضي الجديدة في دستورها حتى لا يتمكن أي زعيم روسي مستقبلي من إعادتها. هذا هو سبب خشية كييف والغرب من تلك الاستفتاءات، ولهذا السبب يجب تنظيمها."