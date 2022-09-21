الرئيس الروسي يعلن تعبئة عسكرية جزئية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن تعبئة عسكرية جزئية في روسيا، في ظل تقدم القوات الأوكرانية في المناطق الشرقية.

جاءت ذلك في كلمة ألقاها بوتين إلى الأمة بعد يوم من إعلان الاقاليم التي تسيطر عليها روسيا في شرق وجنوب أوكرانيا عن خطط لإجراء تصويت حول الانضمام الى روسيا.

ومن المتوقع أن يبدأ التصويت، يوم الجمعة القادم في أقاليم لوغانسك وخيرسون وزابوريجيا ودونيتسك التي تسيطر عليها روسيا جزئيا.

وذكر بوتين أنه وقع مرسوما بشأن التعبئة الجزئية، التي ستبدأ اليوم.

وقال: "نحن نتحدث عن تعبئة جزئية، أي أن المواطنين الذين لا زالوا ضمن الاحتياط فقط هم من سيخضعون للتجنيد، ممن خدموا في القوات المسلحة ولديهم تخصص عسكري محدد وخبرات ذات صلة".

وفي سياق متصل، اتهم بوتين الغرب في الضلوع بابتزاز نووي، لافتاً إلى تصريحات كبار ممثلي دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بخصوص إمكانية استخدام أسلحة الدمار الشامل النووية ضد بلاده.

وأضاف: "عندما تتعرض وحدة أراضي بلدنا للتهديد، فسنستخدم كافة الوسائل المتاحة لحماية روسيا وشعبها، هدا ليس هراء".

يأتي هذا الخطاب بعد يوم واحد من إعلان عدة مناطق خاضعة لموسكو -شرق وجنوب أوكرانيا- إجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا.