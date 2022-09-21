الرئيس الصربي يحذر من تحول الصراع في أوكرانيا إلى حرب كبرى

حذر الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، من أن الصراع في أوكرانيا يمكن أن يتحول إلى حرب كبرى قد تدخل العالم في غضون شهر أو شهرين في صراع لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال فوتشيتش، الثلاثاء، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة لصربيا: "أعتقد أننا منذ مرحلة العملية العسكرية الخاصة نقترب من حرب كبرى، والسؤال الآن هو أين تقع الحدود وما إذا كنا سنذهب بعد فترة، ربما خلال شهر أو شهرين، إلى صراع عالمي كبير لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية".

وذكر فوتشيتش، الذي يحضر أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه يتوقع المزيد من التعقيدات في علاقات روسيا والصين مع الغرب.

وفيما يخص العلاقات مع كوسوفو، قال الرئيس الصربي إن دولة جديدة قررت سحب اعترافها باستقلال كوسوفو، دون تفاصيل.

وفي الشهر الماضي، زعم فوتشيتش أن 7 دول ألغت اعترافها بكوسوفو كدولة مستقلة.

وانفصلت كوسوفو التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، عن صربيا عام 1999، وأعلنت استقلالها عام 2008، لكن بلغراد ما زالت تعتبرها جزءا من أراضيها، وتدعم الأقلية الصربية فيها.