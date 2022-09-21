بوتين يطالب مؤسسات الصناعة الدفاعية بالإسراع في تسليم شحنات الأسلحة

ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع منتجي الأسلحة الروس عمليات تسليمها إلى مناطق العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وطلب منهم الإسراع في تسليم شحنات الأسلحة بأقرب وقت ممكن.

وقال بوتين في اجتماع مع ممثلين عن قطاع الصناعات الدفاعية الروسية، في موسكو، الثلاثاء: "اليوم مع الأخذ بالاعتبار الوضع والتحديات والتهديدات التي يواجهها بلدنا، تعمل مؤسسات الصناعات الدفاعية بشكل مكثف".

وأضاف بوتين أن الأسلحة الروسية تظهر كفاءة عالية ضد الغرب في أوكرانيا، وخاصة الطيران والصواريخ عالية الدقة والدبابات.

وأوضح أن "تلك الأسلحة تمكنت من تدمير البنية التحتية العسكرية ونقاط المراقبة ومعدات العدو وضرب مواقع التشكيلات القومية مع تقليل الخسائر بين الأفراد".

وأشار أيضا إلى أن "جميع ترسانات الناتو تجمعت لمساعدة أوكرانيا، وهذا ما يتيح لروسيا الاستيلاء عليها وفحصها لتطوير أسلحتها".

وتابع: "يجب علينا دراسة تلك الترسانات. ما هو موجود وما يتم استخدامه ضدنا، وزيادة قدراتنا نوعيا ونحسن بناء على الخبرة المكتسبة معداتنا وأسلحتنا".

وختم قائلا: "هذه عملية طبيعية بكل تأكيد. نحن بحاجة للاستفادة منها، وعلينا القيام بذلك بأسرع ما يمكن وبكفاءة".