وزير الدفاع الروسي يلوح باستخدام السلاح النووي في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنهم سيستدعون 300 ألف جندي احتياط، ملوحاً باللجوء إلى الأسلحة النووية في العمليات الجارية في أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريح صباح الأربعاء، بعيد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين تعبئة عسكرية جزئية في صفوف الجيش الروسي.

وقال شويغو: "سيتم استدعاء 300 ألف جندي احتياط في نطاق التعبئة الجزئية".

وأضاف: "كل أسلحة جيشنا بما فيها النووية ستستخدم في عملياتنا الخاصة بأوكرانيا".

وكشف وزير الدفاع الروسي أن عدد القتلى في صفوف قوات بلاده بلغ 5 آلاف و937 جنديا خلال الحرب في أوكرانيا، وهو أقل بكثير من التوقعات الغربية.