5 شروط للتفاوض على تسوية سلمية.. الرئيس الأوكراني يريد القصاص العادل من موسكو

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى "القصاص العادل" ضد روسيا.

جاء ذلك في كلمة مصورة مسجلة مسبقا له في وقت متأخر أمس الأربعاء، إلى زعماء وقادة دول العالم المشاركين في افتتاح أسبوع المناقشات رفيعة المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أكد الرئيس الأوكراني على خمسة عناصر لصيغة بلاده للسلام، تتضمن: معاقبة روسيا على جريمة العدوان وحماية الأرواح وتحقيق السلام الإقليمي والضمانات الأمنية والعزم على حق الدفاع عن النفس، مستنكرا للفظائع التي ارتكبتها روسيا في بلاده.

وكرّر زيلينسكي كلمة "عقاب" ما لا يقل عن 15 مرة، كما طالب بإنشاء صندوق تعويضات لأوكرانيا، ودعا إلى إنشاء محكمة خاصة لمعاقبة روسيا على "جريمة العدوان" ضد بلاده.

وشدّد كذلك على ضرورة تجريد روسيا من حقّ النقض (فيتو) الذي تتمتّع به في مجلس الأمن الدولي.

وتابع زيلينسكي: "أوكرانيا وأوروبا والعالم يريدون السلام، ونعرف من هو الشخص الوحيد الذي يريد الحرب".

وأضاف أن "أوكرانيا أظهرت قوتها في ساحة المعركة، مستخدمة حقها في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وسنرى ما ستكون عليه نهاية هذه الحرب، وما ستكون الضمانات لتحقيق سلام دائم".

وأردف: "سيحمل هذا إشارة لجميع المعتدين المحتملين بأنه ينبغي لهم السعي إلى السلام أو تحمل المسؤولية من جانب العالم. لقد أعددنا خطوات دقيقة لإنشاء مثل هذه المحكمة، سيتم تقديمها لجميع الدول".

كما حذر زيلنسكي من أن بوتين "يحضر لهجوم جديد على أوكرانيا.. روسيا تريد قضاء فصل الشتاء في الأراضي الأوكرانية المحتلة وتجهز جنودها وتعدهم لشن هجوم جديد.. أو على أقل تقدير إعداد تحصينات على أرضنا المحتلة والقيام بالتعبئة العسكرية في الداخل".

واستبعد أن تتم أي تسوية مع روسيا خارج الصيغة الأوكرانية للسلام، محذرا من أنه "كلما زاد الإرهاب الروسي قل احتمال الجلوس إلى طاولة المفاوضات"، حسب قوله.

وأعرب زيلينسكي عن تقديره للبلدان التي صوتت لصالح قرار الجمعية العامة بشأن الموافقة على بث خطابه، وهو الزعيم الوحيد الذي سمحت له الأمم المتحدة هذا العام بإلقاء خطابه عبر الفيديو.