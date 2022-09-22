روسيا تحبط محاولة هجوم أوكراني على مجمع لتصدير الطاقة إلى تركيا وأوروبا

تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الخميس، إحباط هجوم خططت لها الاستخبارات الأوكرانية، كان يستهدف مجمعا لتصدير الطاقة إلى تركيا وأوروبا.

وقال مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي، في بيان، إن عميلا لصالح لجهاز الأمن الأوكراني أعد الهجوم على المجمع.

وأضاف: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة أجهزة الأمن الأوكرانية تنفيذ عملية إرهابية وتخريبية في مجمع النفط والغاز الذي يوفر الطاقة لتركيا وأوروبا".

ولفت البيان أن عناصر الأمن الروسية تمكنت من القبض على العميل الأوكراني مع 4 شركاء له، مبينا ضبط مراسلاتهم ومحادثاتهم وأدوات الاتصال وتعليمات تركيب العبوة الناسفة والحوالات المالية.