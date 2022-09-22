روسيا تلوح بإمكانية استخدام النووي في أوكرانيا

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أن موسكو بإمكانها استخدام الأسلحة النووية الاستراتيجية، لحماية مناطق في أوكرانيا.

وقال ميدفيديف في بيان، الخميس، إن إقليم دونباس ومناطق في أوكرانيا سيتم ضمها إلى روسيا، وأن الدفاع عن هذه المناطق لن يقتصر على الإمكانات التي توفرها التعبئة الجزئية، بل يمكن استخدام جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية.

وأردف ميدفيديف: "سيكون استفتاء في جمهوريات دونباس وغيرها من المناطق التي ستنضم إلى روسيا، وستعزز القوات المسلحة الروسية المنشآت الدفاعية في جميع المناطق المشمولة".

وتابع: "للدفاع عن هذه المناطق، لا يمكن استخدام الإمكانات التي توفرها التعبئة فحسب، بل يمكن استخدام الأسلحة النووية الاستراتيجية".

وأعلنت السلطات التي عينتها موسكو في أربع مناطق في أوكرانيا، إجراء استفتاءات عاجلة بشأن الانضمام إلى روسيا بدءا من 23 ولغاية 27 سبتمبر، في خضم هجوم أوكراني مضاد.

وكشفت عن تنظيم الاستفتاء السلطات الانفصالية في منطقتي لوغانسك ودونيتسك وكذلك في خيرسون التي احتلها الجيش الروسي في جنوب أوكرانيا وفي منطقة زابوريجيا وفيها أكبر محطة نووية في أوروبا.

فيما قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في رده على ذلك: "الاستفتاءات الوهمية لن تغير أي شيء".