واشنطن تشكر تركيا على دورها في تبادل أسرى بين موسكو وكييف

أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، عن شكره لتركيا لدورها في إنجاح عملية لتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، وقد لاقت العملية ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

جاء ذلك في تغريدة له، الخميس، تعليقاً على تبادل 200 أسير حرب بين روسيا وأوكرانيا، بوساطة تركية.

وقال سوليفان: "أشكر الحكومة التركية لوساطتها في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب دورها القيادي في اتفاق شحن الحبوب".

وأمس الأربعاء، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، تبادل 200 أسير حرب بوساطة تركية، بعد محادثات دبلوماسية أجراها مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكر أردوغان، في تصريح للصحفيين في البيت التركي بنيويورك، أن عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا هي "خطوة مهمة في سبيل إنهاء الحرب بين البلدين"، مضيفاً أن "جهود إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا مستمرة".

من جانبه، شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس التركي على دوره في عملية التبادل.

وقال زيلينسكي: "أشكر بصدق الرئيس أردوغان على دوره الرائد في تحرير أسرانا".

ترحيب غوتيريش

إلى ذلك، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعملية تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا، معلناً مواصلة الجهود لمزيد من التبادلات.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء.

وذكر البيان: "الأمين العام يرحب ترحيباً حاراً بتبادل أكثر من 200 أسير حرب بين أوكرانيا والاتحاد الروسي، وهذا ليس بالأمر الهين، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به".

وأضاف: "سيواصل الأمين العام دعم أي جهود إضافية يمكن بذلها، بما في ذلك المزيد من التبادلات"، مجدداً "التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بمعاملة أسرى الحرب".

في السياق، أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، نجاح وساطتها في الإفراج عن عشرة أسرى من جنسيات مختلفة في عملية تبادل بين موسكو وكييف.