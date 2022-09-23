أوكرانيا تعرب عن تقديرها لدور تركيا في إعادة 215 أسيرا

أعربت الخارجية الأوكرانية، الجمعة، عن امتنانها لتركيا ولرئيسها رجب طيب أردوغان لدوره في إعادة 215 أوكرانيا، من خلال صفقة تبادل الأسرى مع روسيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها حساب وزارة الخارجية الأوكرانية على موقع تويتر.

وأضافت "تعرب أوكرانيا عن امتنانها لتركيا ولرئيسها رجب طيب أردوغان شخصيا على جهود الوساطة التي قام بها والتي أتاحت عودة 215 شخصا من الأسْر الروسي. نقدر عاليا هذا الدعم".

والأربعاء، أعلن الرئيس أردوغان، عن عملية تبادل 200 أسير بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية، وصرح للصحفيين في نيويورك، بأن تبادل الأسرى خطوة مهمة في سبيل إنهاء الحرب بين البلدين.