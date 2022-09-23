انطلاق استفتاء الانضمام إلى روسيا في 4 مقاطعات أوكرانية

انطلق اليوم الجمعة، استفتاء الانضمام إلى روسيا في 4 مقاطعات مدعومة من موسكو شرقي أوكرانيا، في خطوة نددت بها الدول الغربية وقالت إنها لن تعترف بنتائجها.

وقالت قناة روسيا اليوم، إن "عملية التصويت في استفتاء الانضمام إلى روسيا" انطلقت في مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا.

وفي زاباروجيا وخيرسون، طرح السؤال في ورقة الاستفتاء على الشكل الآتي: "هل تؤيد الانفصال عن أوكرانيا وتحويل المقاطعة إلى دولة مستقلة والانضمام إلى روسيا؟".

أما دونيتسك ولوغانسك، فتمت صياغة السؤال كالآتي: "هل تؤيد الانضمام إلى روسيا كأحد مكونات الاتحاد (الروسي)؟"، بحسب المصدر نفسه.

وسيستمر التصويت خمسة أيام حتى 27 سبتمبر/ أيلول الحالي، ولأسباب أمنية سيجري التصويت خلال الأيام الأربعة الأولى في المنازل، وباليوم الأخير فقط ستستضيفه مراكز الاقتراع، وفق المصدر نفسه.

وأعلن ممثلو مقاطعات لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا المدعومون من موسكو، الثلاثاء، عزمهم تنظيم استفتاءات للانضمام إلى روسيا في الأيام القادمة.

بدورها رحبت موسكو بالخطوة، فيما اتهمت كييف روسيا بشن حرب هجينة لضم الأراضي الأوكرانية إليها.