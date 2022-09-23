هيئة حقوق الإنسان: تحقيق أولي يكشف علامات جرائم حرب في أوكرانيا

أشار فريق من الخبراء مكلف من أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن تحقيقا أوليا كشف عن أدلة على جرائم حرب في البلاد بعد الغزو الروسي قبل نحو سبعة أشهر.

وكشف الخبراء الحقوقيون حتى الآن على أربع مناطق - كييف وتشيرنيهيف وخاركيف وسومي.

وقابلت اللجنة معتقلين سابقين أكدوا على تعرضهم للضرب والصدمات الكهربائية والتعرية القسرية في مرافق الاحتجاز الروسية، وأعرب الخبراء خلال عرض نتائجهم عن قلقهم البالغ بشأن عمليات الإعدام في المناطق الأربع المذكورة.

وقال رئيس لجنة الأمم المتحدة إريك موس: "صدمنا بالعدد الكبير من الإعدامات في المناطق التي زرناها، مِؤكدا أن اللجنة تكمل تحقيقاتها حاليا يفي 16 بلدة ومستوطنة.

وأضاف أن فريقه يوثق "شهادات ذات مصداقية تتعلق بالعديد من حالات الإعدام".

وزار المحققون حتى الآن 27 بلدة ومستوطنة، ومقابر ومراكز توقيف وتعذيب؛ وأجروا مقابلات مع أكثر من 150 ضحية وشاهدا؛ والتقوا بجماعات حقوقية ومسؤولين حكوميين، على حد قوله.

وأشار موس أن اللجنة وثقت حالات -لم يحدد العدد- لجنود روس ارتكبوا جرائم عنف جنسي لضحايا تتراوح أعمارهم بين 4 و82 عاما.

وحث خبراء المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود لتقديم الدعم للمجتمع المدني والصحفيين، والعمل من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.