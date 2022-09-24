الجيش الروسي يكثف هجماته في أوكرانيا مع استمرار عملية الاستفتاء المزعومة

قام الجيش الروسي اليوم السبت بشن غارات جديدة على مدن أوكرانية فيما تستمر عمليات التصويت التي يجريها الكرملين في المناطق الأوكرانية المحتلة تمهيدا لضمها لروسيا.

وقال حاكم زابوريجيا أولكسندر ستاروخ إن الروس استهدفوا البنية التحتية في مدينة نهر دنيبرو، وأصاب أحد الصواريخ مبنى سكنيا، أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين.

كما قصفت القوات الروسية مناطق أخرى في أوكرانيا، وألحقت أضرارا بالمباني السكنية والبنية التحتية المدنية.

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الغارات الروسية كانت تستهدف سد بيتشينيهي على نهر سيفرسكي دونيتس في شمال شرق أوكرانيا بعد الضربات السابقة التي استهدفت سدا على خزان بالقرب من كريفي ريه، مما تسبب في فيضانات في نهر إينهوليتس.

قال البريطانيون: "القوات الأوكرانية تتقدم أكثر باتجاه مجرى النهر على طول كلا النهرين. في ظل تصاعد قلق القادة الروس من هزائمهم على صعيد الجبهة، وربما يحاولون ضرب بوابات السدود من أجل إغراق نقاط العبور العسكرية الأوكرانية."

رغم تصاعد حدة القتال، استمر التصويت في الاستفتاءات التي ينظمها الكرملين في المناطق المحتلة وهي انتخابات رفضتها أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون باعتبارها صورية دون سند قانوني.

خلال الاقتراع الذي استمر خمسة أيام في منطقتي لوغانسك ودونيتسك شرقي أوكرانيا وخيرسون وزابوريجيا في الجنوب والذي بدأ يوم الجمعة، قام مسؤولو الانتخابات برفقة ضباط الشرطة بنقل بطاقات الاقتراع إلى المنازل وأقاموا مراكز اقتراع متنقلة، متذرعين بأسباب تتعلق بالسلامة. ومن المقرر أن تنتهي عملية التصويت يوم الثلاثاء.

تم إجراء التصويت أيضا في روسيا، حيث أدلى اللاجئون والمقيمون الآخرون في تلك المناطق بأصواتهم.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو ستستجيب لإرادة السكان، في إشارة واضحة إلى أن الكرملين يستعد لضم المناطق بسرعة بمجرد انتهاء التصويت.

قالت أوكرانيا والغرب إن التصويت محاولة غير شرعية من موسكو لفصل جزء كبير من البلاد، يمتد من الحدود الروسية إلى شبه جزيرة القرم.

أجري استفتاء مماثل في شبه جزيرة القرم عام 2014 قبل أن تضمها موسكو، وهي خطوة اعتبرتها معظم دول العالم غير قانونية.

فيما حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأوكرانيين في المناطق المحتلة على تقويض الاستفتاءات وتبادل المعلومات حول الأشخاص الذين يشاركون في هذه "المهزلة". ودعا الأوكرانيين إلى تجنب استدعائهم في التعبئة الروسية التي أعلنت الأربعاء.

قال زيلينسكي في خطابه المسائي "إذا انتهى بك المطاف في الجيش الروسي، فقم بتخريب أي نشاط للعدو، وتدخل في أي عمليات روسية، وأعطنا جميع المعلومات المهمة عن المحتلين".

زعمت بعض التقارير الإعلامية أن السلطات الروسية تخطط بالفعل لتعبئة أكثر من مليون شخص، وهو ما نفاه الكرملين.

سرعان ما فرقت الشرطة الاحتجاجات ضد التعبئة التي اندلعت الأربعاء في موسكو وسان بطرسبرغ والعديد من المدن الروسية الأخرى، التي ألقت القبض على أكثر من 1300 شخص وسلمت على الفور أوامر استدعاء للعديد منهم.

هذا ويخطط النشطاء المناهضون للحرب لمزيد من الاحتجاجات السبت.

حاول العديد من الرجال الروس يائسين مغادرة البلاد، وشراء تذاكر طيران نادرة وباهظة الثمن. وفر آلاف آخرون بالسيارة، ما تسبب في حدوث طوابير تستعرق ساعات للمرور أو حتى أيام طويلة عند بعض الحدود.

كانت طوابير السيارات طويلة جدًا على الحدود مع كازاخستان لدرجة أن بعض الناس تركوا سياراتهم وساروا على الأقدام، تمامًا كما فعل بعض الأوكرانيين بعد اجتياح روسيا لبلادهم في 24 فبراير/ شباط.

في محاولة لتهدئة مخاوف الجمهور بشأن الاستدعاء للخدمة، أعلنت السلطات أنه سيتم إعفاء العديد من العاملين في التكنولوجيا الفائقة أو الاتصالات أو التمويل.