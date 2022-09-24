لبيعها أسلحة لروسيا.. أوكرانيا تلغي اعتماد السفير الإيراني

ألغت وزارة الخارجية الأوكرانية اعتماد سفير إيران لدى كييف بعد اتهامات طالت طهران بتزويدها روسيا بالأسلحة وبالطائرات المسيرة.

واستدعت وزارة الخارجية الأوكرانية القائم بالأعمال الإيراني في كييف، وبررت تحركها بحجة استخدام القوات الروسية المزعوم لأسلحة إيرانية الصنع.

وقالت الوزارة في بيان إن إمداد روسيا بالأسلحة الإيرانية "يتناقض بشكل مباشر مع موقف الحياد واحترام سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية".

واضافت أن تزويد روسيا بالأسلحة لشن حرب ضد أوكرانيا "عمل غير ودي يوجه ضربة خطيرة للعلاقات بين أوكرانيا وإيران".

في وقت سابق الجمعة، ادعى المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية سيرجي نيكيفوروف أن لديهم دليلًا على أن روسيا استخدمت أسلحة إيرانية الصنع في أوكرانيا.