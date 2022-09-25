الشباب الروسي يغادر بالآلاف إلى منغوليا هرباً من التعبئة العسكرية

شهدت الحدود بين روسيا ومنغوليا طوابير طويلة من المركبات بسبب فرار الرجال من التعبئة التي دعى إليها الكرملين للقتال في أوكرانيا.

برس ج. بيامباسورين، وهو قائد حاجز تفتيش في بلدة ألتانبولاغ، قال إن أكثر من ثلاثة آلاف روسي دخلوا منغوليا من هذا المعبر منذ الأربعاء، معظمهم رجال.

وشوهدت طوابير لأشخاص يحملون جوازات سفر روسية خارج مكتب الهجرة عند المعبر الحدودي، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وتابع ج. بيامباسورين "منذ 21 أيلول/سبتمبر، ارتفع عدد المواطنين الروس الداخلين إلى منغوليا".

وأضاف "بحلول ظهر اليوم، دخل أكثر من 3000 روسي إلى منغوليا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الأربعاء أول تعبئة في روسيا منذ الحرب العالمية الثانية، مستدعيًا عناصر الاحتياط للتوجه إلى أوكرانيا.

وقال بيامباسورين إن نحو 2500 من الروس الذين عبروا الحدود هم رجال وأكثر من 500 نساء وأطفال.

وأوضح أن "معظمهم شبان عازبون عبروا الحدود مع أهلهم".

ويمكن للمواطنين الروس زيارة منغوليا والبقاء فيها بدون تأشيرة لمدة 30 يومًا وتمديد إقامتهم 30 يومًا إضافيًا إذا لزم الأمر، بحسب بيامباسورين.

وأشارت منظمة "أو في دي-انفو" OVD-Info الروسية المستقلّة الهادفة إلى محاربة الاضطهاد السياسي إلى أن 726 شخصًا اعتُقلوا خلال تظاهرات في 32 مدينة، نصفهم في موسكو.

كذلك لوحظ تدفّق للمسافرين الروس إلى إسطنبول السبت. وأعرب العديد منهم عن ارتياحهم للهروب، لكنهم أيضا قلقون على سلامة أفراد عائلاتهم في روسيا.