الولايات المتحدة ترسل صواريخ دفاعية متطورة لأوكرانيا

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن إرسال الولايات المتحدة صواريخ متطورة من طراز NASAMS "أرض-جو".

وعبر اتصال مرئي، حلّ زيلينسكي ضيفا على برنامج يقدم في قناة "سي بي إس" الأمريكية الأحد، تحدث خلاله عن آخر المستجدات على صعيد الحرب الروسية الأوكرانية.

وأعرب عن شكره لنظيره الأمريكي جو بايدن، وللكونغرس على دعم واشنطن لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وقال: "استلمنا NASAMS، وهي منظومات صواريخ دفاع جوية"؛ إلا أنه عاد وأكد أن هذه الصواريخ غير كافية لحماية البنى التحتية كالمدارس والمستشفيات أمام الهجمات الروسية.

وأضاف أنه يجب توفير الدعم الأمني والمالي اللازمين لإعادة الأوكرانيين إلى ديارهم.

وعبر حلقة البرنامج الأمريكي، طالب زيلينسكي الولايات المتحدة بتوفر دبابات للجيش الأوكراني.

وقال إنه "إذا أظهرت الولايات المتحدة ريادتها وقدمت لنا الدبابات، فإن ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى ستحذو حذوها".

وتطرق زيلينسكي إلى عمليات استفتاء تشهدها مناطق خارجة عن سيطرة الجيش الأوكراني شرقي البلاد.

وقال: "هذه الاستفتاءات رسالة خطيرة مفادها أن بوتين لن ينهي هذه الحرب".

وأجاب زيلينسكي عن سؤال فيما إذا كان يؤمن بأن السلام سيسود أوروبا ما دام بوتين حاكما في روسيا.

وقال في هذا الإطار "لا، هنالك إجابة وحيدة لهذا السؤال وهي لا".

والجمعة، انطلق استفتاء حول الانضمام إلى روسيا في 4 مقاطعات مدعومة من موسكو، هي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا، في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يستمرّ التصويت 5 أيام حتى 27 سبتمبر/ أيلول الحالي.