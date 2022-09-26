جهاز الأمن الروسي يوقف دبلوماسي ياباني أثناء تسليم معلومات حساسة

أوقف جهاز الأمن الروسي، الإثنين، القنصل العام الياباني في فلاديفوستوك، موتوكي تاتسونوري، لحظة تسلمه معلومات حساسة، منها ما هو حول تأثير العقوبات الغربية على الوضع الاقتصادي في روسيا.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن تقرير لجهاز الأمن، أنه تم احتجاز الدبلوماسي الياباني متلبسا أثناء تلقيه معلومات حساسة مقابل مكافأة مالية حول الجوانب الموضوعية لروسيا، والتعاون مع إحدى دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتأثير سياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب على الوضع الاقتصادي في إقليم بريمورسكي.

وأكد مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن أنه تم إعلان موتوكي تاتسونوري شخصا غير مرغوب فيه، بعد ارتباطه بأنشطة لا تتوافق مع وضع الدبلوماسي، وتم تقديم مذكرة احتجاج للجانب الياباني من خلال القنوات الدبلوماسية.

واستنادا لاتفاقيات فيينا، يجوز للدولة المستقبلة في أي وقت أن تخطر الدولة المرسلة بأن رئيس البعثة أو أي مسؤول دبلوماسي آخر هو شخص غير مرغوب فيه وأن إقامته في البلد غير مقبولة.

ولم يصدر على الفور أي رد رسمي من قبل طوكيو على ما أثارته موسكو بشأن القنصل.