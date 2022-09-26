رجل أعمال مقرّب من الكرملين يقر بتأسيس ميليشات فاغنر عام 2014 للقتال في القرم

اعترف رجل الأعمال الروسي المقرّب من الكرملين يفغيني بريغوجين بأنه هو من أسس مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية عام 2014 للقتال في أوكرانيا (في شبه جزيرة القرم وفي إقليم دونباس) كما أقر بانتشار عناصر منها في إفريقيا وأميركا اللاتينية خصوصا.

وفي منشور على حسابات شركته "كونكورد" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد بريغوجين أنه أسس هذه المجموعة لإرسال مقاتلين مؤهلين إلى منطقة دونباس الأوكرانية في 2014. وأضاف في بيان "منذ تلك اللحظة في الأول من أيار/مايو 2014 ولدت مجموعة وطنيين اتخذت اسم مجموعة كتيبة فاغنر التكتيكية".

وأكد "والآن اليكم اعتراف (..) هؤلاء الرجال الأبطال دافعوا عن الشعب السوري وشعوب عربية أخرى والأفارقة والأميركيين اللاتينيين المعدومين، لقد أصبحوا أحد ركائز امتنا"، على حد زعمه.

ويشتبه في أن هذه المجموعة شبه العسكرية تنفذ منذ سنوات مهمات سرية للكرملين على مسارح عمليات مختلفة، عدا عن ارتكابها جرائم حرب في سوريا وغيرها.

وكان بريغوجين الموكل بتزويد الكرملين بمعدات المطبخ ما جعله يلقب بـ"طباخ بوتين".