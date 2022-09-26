فلاديمير بوتين يمنح إدوارد سنودن الجنسية الروسية

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية، إدوارد سنودن، الجنسية الروسية.

وجاء في مرسوم رئاسي نُشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة، الاثنين، يقضي بمنح أن إدوارد جوزف سنودن المولود في 21 يونيو/حزيران 1983 مُدرج على قائمة مواطنين روس جدد، في وقت وصلت العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى أدنى مستوياتها التاريخية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وسنودن هو واحد من بين 75 مواطنا أجنبيا تم منحهم الجنسية الروسية بموجب مرسوم رئاسي.

ويعيش سنودن في روسيا منذ عام 2013، هاربا من ملاحقة القضاء قي الولايات المتحدة، إثر تسريبه وثائق سرية تكشف عن تفاصيل برامج المراقبة الحكومية.

ومنحته موسكو الإقامة الدائمة في 2020، وقال آنذاك إنه يعتزم التقدم بطلب الحصول على الجنسية الروسية دون التخلي عن جنسيته الأمريكية.