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الكرملين: هناك احتمالية تعرض أنابيب نورد ستريم لأعمال تخريبية

وكالة الأناضول للأنباء
موسكو
نشر في 27.09.2022 13:53
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، أن الأضرار التي لحقت بخطي أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 1 و2 قد تكون ناجمة عن أعمال تخريبية.

وأعرب متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، عن قلقه شأن هذه التطورات غير المسبوقة، مؤكدا عدم إمكانية استبعاد أي فرضية.

وأضاف: "هناك بعض الأضرار التي لحقت بالخطوط لكن ليس من الواضح نوع الضرر، كما أن الضغط انخفض بشكل كبير، والأمر يتطلب تحقيقا عاجلا".

وتابع: "حادث التسرب في أنابيب نورد ستريم يتطلب اهتماما عاجلا وهو يؤثر على أمن الطاقة في أوروبا بكاملها".

وأمس الاثنين، أعلنت شركة نورد ستريم AG المشغلة لخطي الأنابيب 1 و2، انخفاضا كبيرا في ضغط الأنابيب، فضلا عن إعلان السلطات الدنماركية والسويدية رصد تسرب غاز في الخطوط المارة بالمياه الإقليمية للبلدين.

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