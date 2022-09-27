الكرملين: هناك احتمالية تعرض أنابيب نورد ستريم لأعمال تخريبية

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، أن الأضرار التي لحقت بخطي أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 1 و2 قد تكون ناجمة عن أعمال تخريبية.

وأعرب متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، عن قلقه شأن هذه التطورات غير المسبوقة، مؤكدا عدم إمكانية استبعاد أي فرضية.

وأضاف: "هناك بعض الأضرار التي لحقت بالخطوط لكن ليس من الواضح نوع الضرر، كما أن الضغط انخفض بشكل كبير، والأمر يتطلب تحقيقا عاجلا".

وتابع: "حادث التسرب في أنابيب نورد ستريم يتطلب اهتماما عاجلا وهو يؤثر على أمن الطاقة في أوروبا بكاملها".

وأمس الاثنين، أعلنت شركة نورد ستريم AG المشغلة لخطي الأنابيب 1 و2، انخفاضا كبيرا في ضغط الأنابيب، فضلا عن إعلان السلطات الدنماركية والسويدية رصد تسرب غاز في الخطوط المارة بالمياه الإقليمية للبلدين.