مجلس الاتحاد الروسي: قد ننظر في ضم مقاطعات أوكرانية في 4 أكتوبر

قال مجلس الاتحاد الروسي، مساء الثلاثاء، إنه قد ينظر في ضم مقاطعات لوغانسك ودونيتسك خيرسون وزاباروجيا إلى روسيا في اجتماعه المقبل المقرر في 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك على لسان رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفينكو، وأضافت: "سنحترم إرادة سكان مقاطعة جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك الشعبية ومقاطعتي زاباروجيا وخيرسون، وإذا كانت هناك مثل هذه الإرادة من جانبهم، فسوف ندعمها بالطبع".

وأردفت ماتفينكو: "في الوقت الحالي، لا أرى ضرورة لعقد أي اجتماعات غير مقررة، أعتقد أننا مستعدون للنظر في هذه القضية في 4 أكتوبر".

وانتهت، مساء اليوم، عمليات الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في المقاطعات المذكورة، وبدأ فرز الأصوات، وفق إعلام روسي.

والجمعة، انطلق استفتاء الانضمام إلى روسيا في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا شرقي أوكرانيا، في خطوة نددت بها الدول الغربية وقالت إنها لن تعترف بنتائجها.