مصرع 3 سوريين جراء صاعقة في بلغاريا

لقي 3 سوريين مصرعهم جراء إصابتهم بصاعقة، مساء الثلاثاء، أثناء عاصفة في العاصمة البلغارية صوفيا.

ونقلت الإذاعة الوطنية البلغارية عن متحدثة باسم خدمة الطوارئ قولها إن 3 سوريين كانوا يحاولون الاحتماء من المطر تحت شجرة، فارقوا الحياة، جراء تعرضهم لصاعقة.

وأشارت إلى أن السوريين الثلاثة لقوا حتفهم في موقع الحادث، فيما أصيب سوري رابع كان معهم إصابة بليغة ونقل إلى المستشفى.

وأفادت المتحدثة أن الضحايا "تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً، وفق وكالة الانباء الفرنسية.

وأفاد مسؤولو الأرصاد الجوية أن الصواعق ضربت أكثر من 800 نقطة في المدينة خلال العاصفة التي استمرت لفترة قصيرة، بينما انقطعت الكهرباء في أحياء كثيرة.

فيما غمرت السيول الطوابق السفلية والممرات تحت الأر، وتسببت الأشجار التي اقتلعتها العاصفة بإعاقة حركة المرور في المدينة.

وتشير بيانات السلطات الصحية الأميركية إلى أن احتمالية التعرض لضربة صاعقة هي واحد من مليون.