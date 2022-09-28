الاتحاد الأوروبي يقترح حزمة جديدة من العقوبات الشديدة ضد روسيا

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير، اليوم الأربعاء، حزمة جديدة من العقوبات الشديدة ضد روسيا على خلفية تصعيدها في حرب أوكرانيا الجارية.

وقالت فون دير، في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، "الأسبوع الماضي، صعدت روسيا غزو أوكرانيا إلى مستوى جديد من خلال الاستفتاءات الصورية، التي نُظمت في الأراضي التي احتلتها روسيا، وهي محاولة غير قانونية للاستيلاء على الأراضي، وتغيير الحدود الدولية بالقوة".

وأضافت ": التعبئة الجزئية، وتهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية خطوات جديدة على طريق التصعيد".

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية قائلةً: "نحن مصممون على جعل الكرملين يدفع ثمن هذا التصعيد الجديد".

ولفتت فون دير أن الحزمة الثامنة من العقوبات تشمل إدراجا جديدا للأفراد والمزيد من القيود على التجارة مثل حظر الاستيراد على المنتجات الروسية بقيمة سنوية تبلغ 7 مليارات يورو (6.73 مليارات دولار)، وحظر تصدير منتجات صناعة الطيران، والصناعات الكيماوية.

وأكدت المسؤولة الأوروبية أن حظر التصدير الجديد سوف يضعف بالإضافة إلى ذلك الأساس الاقتصادي لروسيا، ويضعف قدرتها على التطور.

وأدان المجتمع الدولي الاستفتاءات على نطاق واسع، ووصفتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة بأنها استفتاءات "صورية" مؤكدة عدم الاعتراف بها.

وانتهت، مساء الثلاثاء، عمليات الاستفتاء التي بدأت الجمعة في 4 مقاطعات هي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا، واستمرت 5 أيام للانضمام إلى روسيا.