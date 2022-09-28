زيلينسكي: الاستفتاءات "هراء" وسنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الأوكران

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استفتاءات الانضمام لروسيا التي جرت في مقاطعات أوكرانية بأنها "هراء ولا يمكن تسميتها استفتاء"، مؤكداً أنهم سيتخذون الإجراءات اللازمة لحماية الأوكران في هذه المقاطعات.

وقال زيلينسكي في تصريح صحفي الأربعاء، إن "أي عمل إجرامي من روسيا لن يغير شيء بالنسبة لأوكرانيا"، مضيفاً: "هذا الهراء في الأراضي المحتلة لا يمكن حتى تسميته استفتاء".

وأضاف أن أوكرانيا تعترف بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية لتعايش الشعوب، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الأوكران في مناطق زاباروجيا وخيرسون ودونباس والقرم.

ومساء الثلاثاء أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية، في اليوم الخامس والأخير لتصويت سكانها على استفتاء حول الانضمام إلى روسيا.

وبعد الإغلاق مباشرة بدأت عملية فرز الأصوات، وأظهرت نتائج فرز 14.2 % من أوراق الاقتراع على انضمام دونيتسك إلى روسيا أن 97.91 % من الأصوات لصالح الانضمام.

فيما قال مجلس الاتحاد الروسي، مساء الثلاثاء، إنه قد ينظر في ضم مقاطعات لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا إلى روسيا في اجتماعه المقبل المقرر في 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.