موسكو: استفتاءات دونباس أجريت بما يتماشى مع القانون الدولي

رحبت روسيا، الأربعاء، بنتائج استفتاءات الانضمام إليها، التي جرت في مقاطعات أوكرانية، قائلة إنها "أجريت وفقا للقانون الدولي".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن "استفتاءات دونباس أجريت بما يتماشى مع القانون الدولي، والوقت المناسب لتنفيذ نتائجها ما زال أمامنا".

وأوضحت الوزارة أن "المرحلة الحاسمة لدمج أراض جديدة في روسيا تنتظرنا".

وأضافت في البيان أن "سكان دونباس وجنوب أوكرانيا مارسوا حقهم المشروع في تقرير المصير، حسب ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان لعام 1966، ووثيقة هلسنكي الختامية لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا لعام 1975، وقرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة حول كوسوفو بتاريخ 22 يوليو/ تموز 2010".

وقالت الوزارة الروسية إن "المراقبين الدوليين من إيطاليا وألمانيا وفنزويلا ولاتفيا ودول أخرى تابعوا التصويت واعترفوا بشرعية نتائجها".

وانتهت، مساء الثلاثاء، عمليات الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في المقاطعات المذكورة والتي بدأت الجمعة واستمرت 5 أيام، في مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية.

وبعد الإغلاق مباشرة بدأت عملية فرز الأصوات، وأفادت قناة روسيا اليوم، بأن نتائج فرز 14.2 بالمئة من أوراق الاقتراع على انضمام دونيتسك إلى روسيا أظهرت أن 97.91 بالمئة من الأصوات لصالح الانضمام.

وأدان المجتمع الدولي الاستفتاءات على نطاق واسع، ووصفتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة بأنها استفتاءات "صورية" مؤكدة عدم الاعتراف بها.