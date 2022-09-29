الكرملين: بوتين يحضر مراسم ضم 4 مناطق أوكرانية غدا

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن مراسم التوقيع على معاهدات انضمام 4 مناطق أوكرانية إلى كيان الاتحاد الروسي ستقام غداً الجمعة في الكرملين وبحضور الرئيس بوتين.

وقال بيسكوف إن الرئيس بوتين سيلتقي في موسكو قادة مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا، ويوقع معهم اتفاقيات بشأن الانضمام إلى روسيا.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "غدا في تمام الساعة 15:00 (12:00 ت.غ) في قصر الكرملين، في قاعة سانت جورج، ستقام مراسم توقيع اتفاقيات حول انضمام مناطق جديدة إلى كيان الاتحاد الروسي، وسيلقي الرئيس بوتين خطاباً هاماً بمناسبة هذا الحدث".

وأمس الأربعاء، قالت الخارجية الروسية في بيان، إن أكثر من 98 بالمئة من المشاركين في الاستفتاءات في المناطق الأربع صوتوا لصاح الانضمام إلى روسيا.

وفي اليوم نفسه، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استفتاءات الانضمام إلى روسيا بأنها "هراء ولا يمكن تسميتها استفتاء".

وقال زيلينسكي إن "أي عمل إجرامي من قبل روسيا لن يغير شيئا بالنسبة لأوكرانيا".

وندد المجتمع الدولي بالاستفتاءات الروسية، ووصفتها دول أوروبية والولايات المتحدة بأنها "صورية"، قائلة إنها "لن تعترف بها".

ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

يذكر أنه في 23-27سبتمبر/أيلول، تم إجراء استفتاء في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومنطقة خيرسون والأراضي المحررة من منطقة زابوروجيه، وأيد غالبية السكان الانضمام إلى روسيا. ويوم الأربعاء، أرسل قادة تلك المناطق نداءا رسميا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقبول تلك الأراضي كجزءا من روسيا.