بوتين يمنح الحكومة حق حظر نقل البضائع بالشاحنات من الدول غير الصديقة

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الحكومة حق فرض حظر على النقل البري الدولي للبضائع عبر روسيا بواسطة الشاحنات التابعة لشركات نقل من دول فرضت حظرا مماثلا ضد روسيا.

وجاء في المرسوم الرئاسي المنشور: "منح حكومة روسيا فرض حظر على النقل البري الدولي للبضائع عبر أراضي روسيا الاتحادية بواسطة الشاحنات التابعة لشركات نقل أجنبية، مسجلة في دول فرضت تدابير تقييدية على مواطني روسيا الاتحادية والكيانات القانونية الروسية في مجال النقل البري الدولي".

وأفادت مصادر، أن المرسوم سيُمكن الحكومة من منع "الدول غير الصديقة" من استخدام الأراضي الروسية للنقل البري.

تجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي فرضت قيودا مختلفة على استخدام الأراضي الأوروبية في النقل البري الروسي.