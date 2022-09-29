رئيس الوزراء الألباني: مسيرات "بيرقدار" التركية تدخل الخدمة قريباً

أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، أن طائرات "بيرقدار" المسيرة التي اتفقت بلاده على شرائها من تركيا ستدخل الخدمة قريبا جدا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الخميس، خلال مشاركته في مراسم توقيع وكالة الطيران المدني الألبانية عقدا في مجال الأمن والدفاع بقيمة 6 ملايين دولار مع شركة "Satellogic USA Inc".

وقال راما إن المسيرات المسلحة سيتم استخدامها في مواجهة الإرهاب أو ضد عدو محتمل.

وفي 24 مايو/ أيار 2021، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، نظيره البولندي أندريه دودا، ووقعا اتفاقية لشراء بولندا طائرات مسيرة تركية الصنع، لتكون بذلك أول بلد عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف "ناتو"، يشتري مسيرات تركية.