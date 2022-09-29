ذكرت تقارير إعلامية روسية أن السلطات الروسية فتحت دعوى جنائية تتعلق بـ"الإرهاب الدولي" بعد التسرب الأخير في أنابيب الغاز الروسية "نورد ستريم".

وقالت وسائل إعلام محلية إن المسؤولين سيحققون في الحادث باعتباره "عملًا مرتبطاً الإرهاب الدولي".

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، في تصريح صحفي، إن التسريبات تمثل "مشكلة كبيرة لروسيا"، وخسارة أحد الأصول القيمة.

كما رفض بيسكوف مزاعم تورط روسيا بالحادث، ووصفها بأنها "متوقعة وسخيفة وغبية".

والاثنين، أعلنت شبكات الزلازل الوطنية في السويد والنرويج وفنلندا رصد انفجارين قرب موقع التسربات في خطوط أنابيب الغاز الروسي تحت بحر البلطيق.

وفي اليوم نفسه، أعلنت شركة نورد ستريم AG المشغلة لخطي الأنابيب 1 و2، انخفاضا كبيرا في ضغط الأنابيب، فضلا عن إعلان السلطات الدنماركية والسويدية رصد تسرب غاز في الخطوط المارة بالمياه الإقليمية للبلدين.

من جهتها، رجحت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الثلاثاء، أن الأضرار التي لحقت بخطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 قد تكون ناجمة عن "أعمال تخريبية".

فيما أفاد خفر السواحل السويدي عن رصد تسرّب للغاز من موقع رابع في أنبوب نورد ستريم الذي يتعرّض لعمليات تخريب مزعومة، في بحر البلطيق.

وقال مسؤول في الهيئة السويدية لوكالة فرانس برس، أمس، "هناك تسرب من موقعين في الجانب السويدي وتسرب من موقعين في الجانب الدنماركي" مشيرًا إلى أن التسربين من الجانب السويدي حصلا "على مقربة من بعضهما".

وكانت سلطات البلدين أفادت حتى الآن عن تسرب من موقع واحد في الجانب السويدي ومن موقعين في الجانب الدنماركي.