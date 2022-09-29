روسيا تدعو الأمم المتحدة للضغط على الدول الغربية لرفع حظر تصدير الأسمدة

دعت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، الأمم المتحدة للضغط على الدول الغربية لرفع القيود عن العمليات المتعلقة بتصدير الأسمدة الروسية.

وشددت متحدثة الخارجية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي بالعاصمة موسكو، على ضرورة رفع الحظر المفروض على دخول السفن الروسية إلى الموانئ الأجنبية، والعكس صحيح.

وقالت: "العقوبات الأجنبية المفروضة على البنك الزراعي الروسي (روسيلخزبنك)، الذي يتعامل مع القسم الأكبر من المعاملات المتعلقة بالقطاع الزراعي، تعرقل تصدير الأسمدة".

وأضافت: "نتوقع أن تبذل الأمم المتحدة جهودا لدفع الأوروبيين والأمريكيين إلى إزالة عدد من العقبات التي لا تسمح لنا بتزويد السوق العالمية بالأسمدة والحبوب الروسية بشكل كامل".

وختمت المسؤولة قائلة: "من الضروري السماح للسفن الروسية بدخول الموانئ الأوروبية والسفن الأجنبية لدخول الموانئ الروسية، إلى جانب رفع العقوبات عن بنك روسيلخزبنك، لأنه يتولى حصة الأسد من التعاملات الخاصة بالأسمدة والمواد الغذائية".

وفي 22 يوليو/ تموز شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.