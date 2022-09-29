روسيا والغرب يتبادلون الاتهامات حول أسباب التسرب في خط نورد ستريم للغاز

أشارت بولندا إلى احتمالية تورط روسيا في ما حدث من تسربات على خط أنابيب نقل الغاز "نورد ستريم".

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية البولندي، زبيغنيو راو، في تصريحات للإذاعة العامة، مساء الأربعاء، وقال إنه "بالنظر إلى وضع أمن الطاقة في بحر البلطيق، يبدو من المنطقي الاعتقاد بأن روسيا وراء التسريبات".

وأضاف: "من المحتمل أن تكون روسيا أضرت بخطوط الأنابيب لتعميق الانقسامات في أوروبا حول أمن الطاقة".

وأوضح الوزير أن روسيا تهدف من خلال هذا العمل إلى "تخويف أوروبا"، محذرا من وقوع "تخريب مماثل" في خط "أنابيب البلطيق" الذي ينقل الغاز النرويجي إلى بولندا.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، افتتحت بولندا والنرويج والدنمارك خط "أنابيب البلطيق" بطاقة 10 مليارات متر مكعب سنويا.

وحتى صباح اليوم الخميس، تم الإبلاغ عن 4 تسريبات في أنابيب الغاز في المياه الدولية، رصد اثنان منهما قرب السويد، والآخران بالقرب من الدنمارك، حسب وكالة أسوشييتد برس.

والأربعاء، فتحت السلطات الروسية دعوى جنائية تتعلق بـ"الإرهاب الدولي" بشأن التسريب الأخير في أنابيب الغاز.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، الأربعاء، إنه "لا يستبعد حدوث أعمال تخريبية" بشأن التسرب الأخير في أنابيب الغاز الروسية.

من جانبه، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء، إن "كل المعلومات المتوفرة تشير أن التسربات نتيجة لعمل متعمد".

الموقف الروسي:

من جانبه، أعلن الكرملين الخميس أنه يشتبه في "ضلوع" دولة أجنبية في تسرب الغاز من أربعة مواقع في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق، لكن بدون تسمية دولة معينة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافة "من الصعب جدًا تصوّر أن يحصل عمل إرهابي كهذا من دون ضلوع دولة ما"، داعيًا من جديد إلى إجراء "تحقيق عاجل".