فرنسا تغلق مسجد أوبيرناي في ستراسبورغ

أعلنت الحكومة الفرنسية أمس الأربعاء، أنها ستغلق مسجدا جديدا متهمة إمامه بالتطرف.

وأمر وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، ببدء إجراءات الإغلاق الإداري لمسجد أوبيرناي الواقع في شمال شرق فرنسا (ستراسبورغ).

وقال دارمانيان، في تغريدة عبر تويتر: "لقد أغلقنا 23 مسجدا العامين الماضيين للاشتباه بارتباطها بأنشطة انفصالية".

وأضاف أن عمليات الإغلاق جاءت بعد طلب الرئيس إيمانويل ماكرون محاربة "الأنشطة الانفصالية".

وتتهم وزارة الداخلية إمام مسجد أوبرناي بالقيام بأنشطة متطرفة، واتخاذ موقف معاد للمجتمع الفرنسي، والإدلاء بتعليقات استفزازية ضد قيم الجمهورية.

وتعرضت باريس لانتقادات من المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان، وخاصة الأمم المتحدة، لأنها تستهدف المسلمين وتهمشهم.

وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية، على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".

وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، وفرض القيود على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل.

ووفقا لوزارة الداخلية، يوجد في فرنسا 2623 مسجدا وغرفة للصلاة، وتم وضع 100 منها تحت المراقبة، مع وجود احتمال كبير بإزالة 30 منها، ويوجد حوالي 50 مكانا للعبادة لا يزال تحت إشراف الوزارة.