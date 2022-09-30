الاتحاد الأوروبي يتفق على تدابير عاجلة لخفض فواتير الكهرباء

اتفق وزراء الطاقة الأوروبيون اليوم الجمعة على إجراءات طارئة لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة التشيكية التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، عبر تويتر: "توصل الوزراء إلى اتفاق سياسي على التدابير لتخفيف أسعار الكهرباء المرتفعة".

ويتضمن الاتفاق فرض ضرائب على عائدات شركات الطاقة وتقليل استهلاك الطاقة خلال ساعات الذروة، وتقديم مساهمة تضامنية لمنتجي الوقود الأحفوري، ووضع سقفا لإيرادات الشركات التي تنتج الكهرباء بتكاليف منخفضة، مثل منتجي الطاقة النووية أو الطاقة المتجددة.

وستلتزم دول الاتحاد الأوروبي بتخفيض إلزامي بنسبة 5% من استهلاكها للكهرباء خلال ساعات الذروة ولمدة عام، وتخفيض الاستهلاك بنسبة 10% بين ديسمبر/ كانون الأول 2022 ونهاية مارس/ آذار 2023.

وتتمثل إجراءات الاتفاق في استعادة جزء من الأرباح الفائقة التي حققتها شركات إنتاج الطاقة لإعادة توزيعها على المستهلك، وفي تقليل الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة.

وقال المجلس في بيان، إن الاتحاد الأوروبي سوف يضع سقفا للإيرادات عند 180 يورو / ميجاوات ساعة لمولدات الكهرباء التي حققت مكاسب مالية كبيرة بشكل غير متوقع خلال الأشهر الماضية ، دون زيادة تكاليفها التشغيلية.

وسيتعين على منتجي الوقود الأحفوري دفع مساهمة تضامنية على أرباحهم الخاضعة للضريبة والتي تزيد بنسبة 20%عن متوسط الأرباح السنوية الخاضعة للضريبة منذ عام 2018.

ومازالوا الوزراء منقسمين حول مسألة تحديد سقف لسعر واردات الغاز، وهو إجراء يصطدم بصورة خاصة بتمنّع ألمانيا.